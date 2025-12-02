Almawave, Almaviva sale all'81,14% dopo acquisti sul mercato

Almawave

(Teleborsa) -ha acquistato, in data odierna, 99.379 azioni ordinarie di, rappresentative dello 0,33% del relativo capitale sociale. La comunicazione è arrivata in quanto la controllante ha deciso di promuovere un'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria totalitaria sulla società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel campo dell'Intelligenza Artificiale (AI), dell'analisi del linguaggio naturale e dei servizi Big Data, finalizzata al delisting da Piazza Affari.Le operazioni sono state effettuate tramite Banca Akros - Gruppo Banco BPM. A seguito delle operazioni di acquisto, Almaviva risulta complessivamente titolare di 24.326.894 azioni ordinarie di Almawave, rappresentative dell'81,14% del capitale.Le operazioni di acquisto sono state effettuate ad un prezzo unitario non superiore a 4,30 euro per azione, ovvero il corrispettivo offerto per ciascuna azione ordinaria Almawave nel contesto dell'OPA.In aggiunta, segnala la nota, che la somma delle Azioni portate complessivamente in adesione all’Offerta dall’inizio del Periodo di Adesione (17 novembre 2025) alla data del presente comunicato, pari a n. 4.091.850 Azioni ordinarie dell’Emittente (rappresentative del 13,65% del relativo capitale sociale) e delle Azioni Complessive dell’Offerente, è pari a n. 28.418.744 Azioni ordinarie dell’Emittente (rappresentative del 94,78% del relativo capitale sociale).