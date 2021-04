ASTM, dal 13 aprile via all'OPA finalizzata al delisting

ASTM

(Teleborsa) -finalizzata al delisting di, gestore autostradale quotato in Borsa con un network di circa 4.500 km di rete in gestione in Italia, Brasile e Regno Unito, avràe si concluderà il 10 maggio. Lo ha comunicato l'offerente, NAF 2 SpA, che ha pubblicato in data odierna il documento di offerta, approvato ieri da CONSOB, relativo all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria.L'offerta, annunciata il 22 febbraio , è lanciata attraverso il veicolo NAF 2, società posseduta al 100% da Nuova Argo Finanziaria che a sua volta è partecipata al 60% da Aurelia () e al 40% da Mercure ().Il quinto giorno di borsa aperta successivo alla chiusura del periodo di adesione, ossia il giorno 17 maggio, l'offerente pagherà a ciascun aderente all'offerta un corrispettivo pari ainteramente versato in denaro per ciascuna azione portata in adesione.