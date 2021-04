Vertenza Almaviva, sindacati: rotta la trattativa, 8 ore di sciopero

(Teleborsa) - Non giungono buone notizie per i circa, la società di informatica e call center della famiglia Tripi in crisi da tempo, che rischiano di perdere il lavoro. Fim, Fiom e Uilm hanno proclamatoper la prossima settimana dopo la rottura della trattativa con l'azienda sul rispetto degli accordi sottoscritti."Dopo una lunga discussione - dicono i sindacati -. Al centro dello scontro la volontà dell'azienda di dismettere gli accordi sottoscritti per procedere con l'applicazione di scelte unilaterali, il disconoscimento delle relazioni sindacali e degli sforzi delle lavoratrici e dei lavoratori".La protesta riguarderà anche lee gli. La società della famiglia Tripi "vuole infatti ridurre la contrattazione collettiva, aumentare l'orario di lavoro e diminuire il salario contrattato, abolendo la parte fissa del Pdr (a giugno) e assorbendo i tre quarti degli aumenti contrattuali stabiliti dal contratto - aggiungono - inoltre, sullo smart working, che oggi coinvolge più del 90% dei dipendenti, Almaviva ha dichiarato di voler abbassare considerevolmente ile non fa concessioni sullee strumentali necessarie, a dispetto delle lavoratrici e dei lavoratori che con questa modalità hanno garantito e garantiscono il raggiungimento degli attuali risultati in questo periodo di pandemia".