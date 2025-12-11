Sciopero generale 12 dicembre, Salvini: “Mi impegno a garantire il massimo dell’efficienza su RFI”





(Teleborsa) - "L’ennesimo sciopero generale che mette in ginocchio il Paese in un momento complicato. Mi impegno a garantire il massimo dell’efficienza domani sulla rete ferroviaria italiana". Lo dice il Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti,, intervenendo sul palco dell’Auditorium Parco della Musica a Roma durante la presentazione del Piano Strategico 2025-2029 del Gruppo FS., sottolinea il ministro riferendosi allo sciopero indetto dai sindacati per il"Avete fatto bene a convocare l’assemblea di giovedì, perchè il venerdì è proprietà di qualcun altro. - continua - Un conto è il diritto allo sciopero, che è sacrosanto, e un altro è fare battaglia ideologica sulla pelle delle lavoratrici e dei lavoratori, e questo non lo consento a nessuno".