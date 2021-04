L'indice del settore chimico viaggia molto alto (+1,95%)

comparto chimico italiano

(Teleborsa) - Molto positiva la giornata per il, che non si discosta molto dal buon andamento dele che guadagna l'1,95%, dopo la chiusura di ieri a quota 19.864,9.L'intanto guadagna l'1,04%, dopo un inizio di seduta a quota 1.370.Tra le medie imprese quotate sul, seduta positiva per, che avanza bene dell'1,18%.Tra le azioni del, avanza, che guadagna bene, con una variazione dell'1,12%.