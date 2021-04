Le società di food delivery perdono terreno in Borsa

Just Eat Takeaway.Com N.V

(Teleborsa) - La maggior parte delle aziende didel Vecchio Continente sta perdendo terreno in Borsa, in un trend che stava cominciando a emergere nelle scorse settimane e che potrebbe consolidarsi con la progressivae l'allentamento delle restrizioni nel prossimo futuro., è in flessione dell'1,38% sui valori precedenti, mentremostra un decremento dell'1,29%, in una giornata in cui il London Stock Exchange è il miglior listino europeo. Sulla Borsa di Francoforte,passa di mano con un calo dell'1,48%, mentre è sotto forte pressione, che mostra una discesa del 4,26%.I cali non riguardano però solo la seduta odierna: le azioni di Just Eat Takeaway (colosso britannico-olandese delle consegne a domicilio) hanno, mentre Delivery Hero (multinazionale con sede a Berlino) è in calo di circa il 17% dal picco di gennaio 2021."La Pasqua ha fornito un piccolo assaggio della vecchia normalità per molte persone e ha risvegliato i vecchi appetiti", ha detto alla CNBC, analista finanziario di AJ Bell. "La prospettiva di mangiare e bere fuori sta dando una spinta ad aziende come, proprietario della catena Wagamama, e la catena di pub- ha affermato Hewson - Al contrario,come Ocado e Hello Fresh".Soltanto una settimana fa c'era statonel primo giorno di negoziazioni sulla Borsa di Londra, con alcuni dei maggiori gestori patrimoniali del Regno Unito che avevano scelto di non partecipare all'IPO