Delivery Hero scivola in fondo al mercato di Francoforte

(Teleborsa) - Pressione su Delivery Hero, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,94%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Germany MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Delivery Hero rispetto all'indice di riferimento.


La tendenza di breve di Delivery Hero è in rafforzamento con area di resistenza vista a 21,82 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 21,22. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 22,42.

