Starace di Enel resiste in vetta alla classifica Top Reputation Manager

Enel

Eni

Stellantis

Intesa Sanpaolo

Poste Italiane

Moncler

A2A

Snam

(Teleborsa) -, Amministratore delegato dell', che si aggiudica un punteggio di, al top della classifica dopo aver presentato agli analisti i risultati 2020 e il case study di Insead su Innovability di Enel, che ripercorre i progressi del gruppo in sostenibilità e innovazione.E' quanto si legge sul Corriere della sera, che riporta l'ultimo aggiornamento alla classifica, l'Osservatorio permanente diCresce invece di quattro posizioni l'Amministratore delegato di, raggiungendo ilcon 71,45 punti, dopo la presentazione del piano strategico 2021-2024 e l'accordo con il Politecnico di Milano per la carbon neutrality.Al terzo postoalla guida di, con 71,39 punti, grazie ai grossi investimenti per Alfa Romeo e Lancia e per la centralità di Italia e Torino nella crescita del nuovo Gruppo.Quarto posto all'Ad di(66,41 punti), che ha indicato in sostenibilità, inclusione e contrasto alla povertà i temi centrali per la banca.Fermo al quinto posto(65,55) seguito da(64,96),(60,93) di CDP e(60,80) di, mentre chiudono la "top ten"(60,63) di FS e(60,47) diDa segnalare il salto di(59,40) didopo che Standard Ethics ha alzato l'outlook da stabile a positivo, inseguito da(58,86) di(58,41) eù(56,84) che guadagnano due posizioni.