Amundi-Lyxor, nasce il big degli ETF in Europa. Trattative in esclusiva con Société Générale

(Teleborsa) - Amundi, controllata dalla francese, ha avviato trattative esclusive conper l'acquisizione di Lyxor per un corrispettivo totale di 825 milioni di euro, pari a 755 milioni di euro escluso il capitale in eccesso.Grazie a questa acquisizione - si legge in una nota - Amundi diventerebbe il leader europeo degli ETF, con 142 miliardi di euro complessivi di masse in gestione, una quota di mercato del 14% in Europa., Lyxor è stata pioniere degli ETF in Europa e ha 124 miliardi di euro di asset in gestione (AuM).(77 miliardi di euro di AuM, terzo operatore in Europa con una quota di mercato del 7,4%) e ha sviluppato una rinomata competenza nella gestione attiva (47 miliardi di euro di masse gestite)., ha commentato: ", in particolare nella gestione degli ETF e degli asset alternativi, e ci permetterà di accogliere un team altamente qualificato".