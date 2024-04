SocGen vende business in Marocco per 745 milioni di euro

Société Générale

(Teleborsa) - Il board diha approvato la firma di contratti che prevedono ladelle azioni del gruppo (57,67%) incomprese le sue controllate e la cessione totale delle partecipazioni di Sogecap nella compagnia assicurativa. Saham Group rileverebbe tutte le attività gestite da queste società, nonché tutti i portafogli clienti e dipendenti.Questo progetto di dismissione fa parte dell'attuazione delladi Société Générale presentata nel settembre 2023, che punta a un modello di business snello, più sinergico ed efficiente, rafforzando al contempo la base di capitale. L'operazione verrebbe effettuata ad une avrà un effetto positivo stimato in circa 15 punti base sul CET1 ratio del gruppo al completamento dell'operazione, che potrebbe avvenire entro la fine del 2024.L'accordo avrà undi circa -75 milioni di euro sui risultati del2024."Societe Generale sta perseguendo l'attuazione della sua tabella di marcia strategica attraverso questo progetto di disinvestimento - ha commentato il- Negli ultimi decenni, Societe Generale ha costruito una banca solida e riconosciuta in Marocco, servendo più di un milione di clienti. Siamo convinti che la qualità del progetto proposto da Saham Group offrirà nuove prospettive di sviluppo per queste attività e creerà valore per clienti e dipendenti. Societe Generale è pienamente impegnata a supportare la transizione ed è lieta di avviare una".