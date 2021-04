Astrazeneca, EMA conferma: "Trombosi molto rare. Benefici superano rischi"

Astrazeneca

(Teleborsa) -, agenzia europea per il farmaco conferma che icerebrale accaduti dopo la somministrazione del, oggi ribattezzato Vaxzevria, sonoe "non è stato dimostrato un nesso con l'età". Gli episodi verificatisi entro due settimane dalla somministrazione - sottolinea - hanno riguardatoLo ha affermato lanel corso della conferenza stampa indetta al termine dellaL'agenzia ha effettuato un'analisi approfondita didel seno venosodi trombosi venosadei quali con, riportati nel database europeo alla data del 22 marzo 2021, sulla base di segnalazioni spontanee giunte dall'Anea e dal Regno Unito su una popolazione di 25 milioni di persone vaccinate.Gli esperti indicano chedei rari casi di trombosi verificatisi "è una risposta immunitaria" che ha dellecon "quella osservata a volte nei"., ma sollecita coloro che abbiano ricevuto il vaccino aqualidi sangue e livello delle. Il comitato per la sicurezza (PRAC) ha verificato che i coaguli di sangue si sono verificati nelle vene del cervello (trombosi del seno venoso cerebrale, CVST) e dell'addome (trombosi della vena splancnica) e nelle arterie, in combinazione a bassi livelli di piastrine e talvolta sanguinamento.L'Agenzianella somministrazione del vaccino eper ridurre il rischio. E' stato invece chiesto all'azienda produttrice diper comprendere meglio l'effetto dei vaccini sulla coagulazione, die diffondereDopo la "risposta" dell'EMin videoconferenza dei, in calendario alle ore 18, per discutere delle campagne vaccinali e delle evidenze della valutazione condotta dall'EMA.Frattanto, l'agenzia britannica del farmaco sta prendendo in considerazione la proposta di limitare l'utilizzo del vaccino AstraZeneca per i più giovani, offrendo almeno agli under-30 un vaccino differente, mentre l'Università di Oxford ha annunciato di aver sospeso la sperimentazione sui bambini.