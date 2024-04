Wall Street a picco in avvio

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

telecomunicazioni

beni di consumo secondari

finanziario

Merck

United Health

Intel

Coca Cola

IBM

Caterpillar

Microsoft

Amazon

Astrazeneca

Keurig Dr Pepper

Broadcom

Marvell Technology

Meta Platforms

O'Reilly Automotive

Comcast Corporation

Sirius XM Radio

(Teleborsa) - Sessione da dimenticare per la Borsa USA, con ilche sta lasciando sul terreno l'1,67%; sulla stessa linea, l'perde l'1,23%, continuando la seduta a 5.009 punti.In rosso il(-1,26%); con analoga direzione, in discesa l'(-1,43%).In discesa a Wall Street tutti i comparti dell'S&P 500. Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-5,09%),(-1,55%) e(-1,23%).Tra i(+2,93%),(+0,96%),(+0,81%) e(+0,56%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -9,41%.In apnea, che arretra del 7,93%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,08%.Scivola, con un netto svantaggio del 3,04%.(+5,59%),(+3,74%),(+2,80%) e(+2,70%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -13,21%.Lettera su, che registra un importante calo del 6,73%.Scende, con un ribasso del 5,70%.Crolla, con una flessione del 4,59%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 214K unità; preced. 212K unità)14:30: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,4%)14:30: PIL, trimestrale (atteso 2,5%; preced. 3,4%)16:00: Vendita case in corso, mensile (atteso 0,3%; preced. 1,6%)14:30: Redditi personali, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,3%).