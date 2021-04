Nexi, pricing di due prestiti obbligazionari per 2,1 miliardi

Nexi

(Teleborsa) -ha annunciato che, a completamento delle attività di, oggi si è tenuto ildi due prestiti obbligazionari senior unsecured non garantiti per 2,1 miliardi di euro, di cui 1.050 milioni con scadenza il 30 Aprile 2026 e 1.050 milioni con scadenza il 30 Aprile 2029.Lesono state collocate al loro valore nominale e corrispondono una cedola semestrale a tasso fisso dell'1.625% annuo. Lesono state collocate al loro valore nominale e corrispondono una cedola semestrale a tasso fisso del 2.125% annuo.L'emissione delle obbligazioni permette a Nexi die di estendere la data di scadenza del debito del gruppo, riducendone significativamente il costo medio e stabilendo anche ungrazie alla cedola più bassa (per quanto riguarda le Obbligazioni 2026) e la data di scadenza più lunga (per quanto riguarda le Obbligazioni 2029) per un prestito obbligazionario non convertibile mai emesso dal Gruppo.L'emissione delle obbligazioni è prevista per il 29 aprile 2021. Ilassegnato alle Obbligazioni è Ba3da parte di Moody’s Investors Service, Inc., BB-da parte di FitchRatings, Inc.e BB-da parte di S&P Global Ratings.