Future USA in leggero rialzo. Wall Street pronta a nuovi record

(Teleborsa) - L'andamento dei future USA indica che la seduta odierna del mercato americano. Dopo l'ottima seduta di ieri, gli indici americani sono pronti a. Ieri il Dow Jones ha chiuso sopra i 34.000 per la prima volta in assoluto, l'S&P 500 ha aggiornato i massimi e il Nasdaq è arrivato molto vicino al record di febbraio.Il contratto sulguadagna lo 0,24% a 33.004 punti, mentre quello sulloè in rialzo dello 0,24% a 4.172 punti. Il derivato sulè invece il migliore, segnando un rialzo dello 0,27% a 14.052 punti.Tra i titolidegli investitori negli scambi pre-apertura ci sono. Entrambi hanno battuto le attese degli analisti ma sono in leggero ribasso, anche perché le aspettative sulle loro trimestrali erano già estremamente alte dopo i precedenti risultati bancari della settimana.