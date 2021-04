Open Fiber, la banda ultra larga arriva a Carpi

(Teleborsa) - La banda ultra larga diarriva a. La società guidata daha infatti annunciato di aver, che possono ora beneficiare di servizi innovativi come l'Internet of Things, la telemedicina, lo smart working, la didattica a distanza, e usufruire delle applicazioni più avanzate della pubblica amministrazione.Nel dettaglio – fa sapere Open Fiber in una nota – sono già statenella zona Nord del centro urbano, dove quindi è già possibile rivolgersi a uno degli operatori partner di Open Fiber e cominciare a navigare sul web con prestazioni non raggiungibili con le attuali reti in rame o miste fibra-rame.Il piano di sviluppo complessivo prevede ilattraverso un'di circache abilita una. L'. Il 70% del piano di sviluppo dell'opera prevede il riutilizzo di infrastrutture e cavidotti già esistenti, soprattutto interrati, fattore che permette di limitare i disagi per la circolazione e per i cittadini. Gli interventi in corso sono eseguiti in sinergia con l'Amministrazione comunale, che ha siglato con la società una convenzione che disciplina le modalità di lavorazione per la posa della rete."Con molta soddisfazione possiamo annunciare il primo traguardo di un progetto molto importante per la città di Carpi – spiega–. I lavori proseguono su tutto il territorio in accordo con l'Amministrazione comunale: l'obiettivo è consegnare, entro il prossimo anno, una rete all'avanguardia e a prova di futuro a cittadini e imprese".