Ambiente, effetto pandemia: italiani più attenti

(Teleborsa) -Decisamente in meglio. Stando almeno a quanto emerge dall'indagine commissionata daagli istitutiper rispondere al quesito. Quasi 1 rispondente su, pari a circa, ha infatti dichiarato di aver capito quanto è importante rispettare ilsolo dopoAnalizzando, nel dettaglio, leper cui gli italiani si dichiarano attentiemerge che una delle motivazioni principali indicata dai rispondenti (59%) è il senso di responsabilità verso i propri figli e la volontà di lasciare un pianeta pulito alle generazioni future. Sono tanti però, il, coloro che adottano comportamento virtuosi anche (o solo) per ragioni di natura economica; adottare comportamenti ecosostenibili significa perridurre i costi e risparmiare sulle voci di spesa familiare.Rimangono unama sono comunque tanti (quasi 2 milioni) i rispondenti che hanno dichiarato di essere del tutto disinteressati alle tematiche della sostenibilità e, per questo, di non avere particolari attenzioni verso ilTra questi, più diha dichiarato che adottare comportamenti ecosostenibili costi troppo.Ma quali sono i comportamenti ecosostenibili più diffusi? Aldella graduatoria vi è la raccolta differenziata, attività che - almeno nelle dichiarazioni – viene fatta puntualmente dall’85% dei rispondenti.In crescita anche lache hanno acquistato prodotti equo solidali o realizzati con materiali riciclati; nel 2020 sono stati quasi 19 milioni gli italiani, il 19,4% in più rispetto al 2019.Non sorprende inoltre vedere chedurante il 2020 hanno scoperto di avere il pollice verde e, per questo, si sono dedicati alla coltivazione di un orto urbano o domestico; quasi 1 rispondente su 4, pari ad oltre 10 milioni di individui, ha detto di aver coltivato direttamente in casa frutti o ortaggi. Una passione che sembra aver conquistato tutti ma, in particolare, le donne e i giovani con età compresa tra i 18 e i 24 anni.Non solo.passa anche dalleNonostante le oggettive limitazioni alla mobilità, molti italiani anche nel 2020 non hanno rinunciato a migliorare l’efficienza energetica della propriasi va dalla semplice sostituzione di un vecchio elettrodomestico con uno di classe energetica migliore (37%) a interventi più importanti sull’immobile (28%).