Veicoli pesanti a zero emissioni esentati da pagamento pedaggio sino al 2031

(Teleborsa) - Laha lanciato la proposta die da altri oneri, nell'intento di stimolare e sostenere la competitività del trasporto stradale sostenibile.Come previsto dal Piano d'azione per il settore auto europeo,, offrendo un incentivo significativo alle aziende a investire in veicoli pesanti a zero emissioni.è attualmente, il che li rende meno attraenti per gli acquirenti. Questo rappresenta unsu larga scala. Con l'abolizione dei pedaggi, dunque, l'UE intende rendere i camion e gli autobus a zero emissioni un'opzione più praticabile per le aziende."Dobbiamo creare le condizioni giuste per sostenere le aziende europee e premiare chi si muove per primo nella transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio", ha dichiarato il Commissario per i Trasporti e il Turismo Sostenibili,, aggiungendo "estendendo il periodo di esenzione, offriamo un forte incentivo alle imprese affinché investano in veicoli a zero emissioni e riducano le emissioni del trasporto su strada. È importante per le nostre aziende, ma anche per i nostri obiettivi climatici".Il periodo di esenzione proposto sarà coordinato con gli standard europei in materia di emissioni di CO2 per i nuovi veicoli pesanti, che mirano a una riduzione del 43% delle emissioni entro il 2030.