Il comparto viaggi e intrattenimento procede in rosso (-3,23%), in forte calo Juventus

settore viaggi e intrattenimento a Milano

comparto viaggi e intrattenimento europeo

FTSE Italia Travel & Leisure

indice EURO STOXX Travel & Leisure

Ftse MidCap

Juventus

Ftse SmallCap

A.S. Roma

(Teleborsa) - Partenza in rosso per ila dispetto dell'andamento cautamente rialzista evidenziato dalIlha aperto a quota 33.116,9 con un ribasso del 3,23%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in rialzo a 222, dopo aver avviato la seduta a 221.Tra le azioni del, a picco, che presenta un pessimo -12,09%.Tra le azioni del, sottotono, che passa di mano con un calo dell'1,60%.