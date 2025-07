Buongiorno dalla Borsa 9 luglio 2025 - [video]

Dow Jones

, con ilche lima lo 0,37%; al contrario, rimane intorno alla linea di parità il, che chiude la giornata a 22.702,25 punti.riporta un guadagno dello 0,33%, terminando a 39.821,3 punti. Giornata fiacca per, che porta a casa un modesto -0,06%, terminando le negoziazioni a 10.582,5 punti., con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente.avanza dello 0,26%; senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi; si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,34%.Buona la performance a Milano del comparto, che riporta un +0,99% sul precedente. Allunga timidamente il passo, che tratta con un modesto progresso dell'1,00%.Pubblicati i Prezzi al Consumo della Cina, pari a 0,1%. Domani si attende dalla Germania l'annuncio sui Prezzi al Consumo, e dall'Italia la diffusione della Produzione industriale. Questo pomeriggio, negli Stati Uniti, saranno pubblicate le Scorte di Petrolio.