PAC, Corte dei Conti: impatto "complessivamente positivo" sul settore agricolo

(Teleborsa) - Laha giudicato "complessivamente positivo" l’impatto delle misure della– la Politica agricola dell’Unione europea– sull’attrazione e il mantenimento deinellema ha anche sottolineato che queste sono spesso insufficienti per affrontare da sole le due barriere principali al ricambio generazionale: l'accesso alla terra e al capitale, infatti, "dipendono principalmente dalle politiche legali, sociali e fiscali nazionali".Sono le considerazioni della magistratura contabile che emergono dalla Relazione speciale “”. La Corte dei Conti sottolinea inoltre che restano vive "legate all’utilizzo della(costituita obbligatoriamente da ogni Stato membro con la finalità di finanziare a fondo perduto specifiche categorie, tra cui i giovani e nuovi agricoltori) e al rischio di una deriva in sensodei sostegni alle categorie dei giovani e nuovi agricoltori, dovuta a una scarsa programmazione dell’impatto delle scelte nazionali nel medio-lungo periodo".Tra le osservazioni formulate ci sono anche quella sui: una riduzione della platea dei potenziali beneficiari (ad oggi il limite di età per l’accesso alle misure è di 65 anni) potrebbe potenzialmente incrementare il valore dei titoli, se si tenesse conto di ulteriori criteri di ammissibilità rispetto a quelli attualmente previsti dalla normativa dell’UE, quali ad esempio le competenze specifiche e la formazione in tale ambito. "Ugualmente opportuna – secondo la Corte dei Conti – risulterebbe lanell’utilizzo della quota di Riserva per ladelle soccombenze alle sole decisioni giudiziarie o amministrative definitive, e non anche a quelle pendenti, tenendo conto della rilevanza di tali importi (7.000.000 di euro per il 2019), oltre alla previsione di un sistema di tracciamento e verifica a livello centrale a ciò dedicato, che sembra attualmente mancare".La magistratura contabile suggerisce inoltre il potenziamento dei complessivi, "anche attraverso un robusto coinvolgimento e responsabilizzazione dei CAA locali (centri autorizzati di assistenza agricola), verificando la presenza e la corretta applicazione dei meccanismi premiali e/o sanzionatori contenuti nelle clausole convenzionali tra questi soggetti e gli Organismi pagatori". Tali accorgimenti, ha concluso la Corte dei Conti, potrebbero favorire l’aumento di dotazione della Riserva e la sua valorizzazione, "esiti che potrebbero essere maggiormente facilitati dall’assunzione da parte deldi un ruolo di controllo e coordinamento ancora più centrale".