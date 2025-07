Inclusione: accordo INPS–Corte dei Conti sui controlli per assegno e supporto formazione e lavoro

(Teleborsa) - Ile ilhanno siglato oggi, a Roma, presso Palazzo Wedekind, un Protocollo di intesa per il contrasto alle percezioni indebite dell’e dei contributi legati alL’accordo, di durata biennale, con la, è nato dalla concordata necessità di rafforzare i sistemi di controllo preventivo nell’ambito delle erogazioni pubbliche a contrasto della povertà, anche accertando le eventuali responsabilità che potranno derivare da un uso improprio delle risorse destinate ai più deboli.Il protocollo - hanno specificato i due firmatari nella conferenza stampa seguita all’incontro - prevede, oltre al complessivo potenziamento delle attività di vigilanza,, con un elemento chiave rappresentato dal mutuo scambio semestrale di informazioni che consenta anche alle procure regionali della Corte dei conti di intervenire contro le indebite attribuzioni. Questo, hanno proseguito Fava e Silvestri, consentirà un monitoraggio continuo dei sistemi di controllo che presiedono all'erogazione delle prestazioni ADI e SFL, facilitando l'identificazione di irregolarità e frodi.La collaborazione trasarà cruciale per potenziare le azioni di recupero delle risorse indebitamente percepite, elevare il livello di garanzia per una gestione più attenta e responsabile delle prestazioni assistenziali, assicurando che le risorse pubbliche siano destinate a chi ne ha realmente bisogno. Questo Protocollo d'intesa, hanno concluso, non solo promuove la legalità, ma sostiene anche gli obiettivi sociali della comunità nazionale."Questo protocollo" - ha dichiarato- "rappresenta una svolta culturale e operativa. Non si limita a rafforzare i controlli ex post, introduce modelli strutturati di verifica preventiva, collaborazione sistematica tra INPS, Corte dei Conti e Forze dell’Ordine, condivisione di dati, e soprattutto un salto di qualità nel presidio delle risorse pubbliche.. E questo non è solo uno spreco. È una ferita alla fiducia collettiva. Ma non siamo qui per fare più controlli in senso punitivo. Siamo qui per fare meglio, con più equità, più intelligenza istituzionale, più capacità di prevenzione".Al termine dell’incontro, nell’esprimere la propria soddisfazione, ha affermato: "Confidando nel raggiungimento di buoni risultati, credo cheessere estesa ad altri ambiti di comune interesse".