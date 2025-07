CIA a Bruxelles per marcia agricoltura Ue a difesa Pac

(Teleborsa) -Per questo, Cia-Agricoltori Italiani dice ancora una volta “no” al Fondo unico e al taglio di risorse per la Politica agricola comunitaria, spina dorsale della sicurezza alimentare Ue, e domani 16 luglio sarà in piazza acon il Copa-Cogeca per partecipare alla marcia simbolica di tutta l’agricoltura europea sul bilancio dell’Ue e sul futuro della Pac.-ha detto il presidente nazionale,che domani guiderà la delegazione Cia alla manifestazione-. Nessun passo verso un’ulteriore rinazionalizzazione o una proposta affrettata per la prossima Pac presentata a luglio da von der Leyen insieme al Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) post 2027, soprattutto senza chiarezza sulle risorse e senza un’adeguata consultazione con il settore agricolo”.“La Ue si trova in mezzo a crisi geopolitiche e climatiche, senza contare i rischi di una nuova guerra commerciale con i dazi Usa -continua Fini-. Mai come adesso serve una Pac forte, autonoma e ben finanziata, che tuteli il mercato unico dalle frammentazioni e gli Stati membri dalle disuguaglianze.