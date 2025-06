Corte dei Conti, stime PIL "condivisibii" ma emergono "maggiori rischi"

Mantenere conti pubblici su sentiero rigoroso





Proroga concessioni balneari sia l'ultima

(Teleborsa) -contenute nel Documento di finanza pubblica, "nella prospettiva di una fase dieconomico e nellaconnessi all'evoluzione avversa delle ipotesi formulate per il tasso di cambio, i tassi di interesse e le quotazioni del petrolio". E' quanto emerge dallaLa Corte,, rispetto a quanto contenuto nel DFP, ialla luce degli ulteriori scenari di guerra che si sono aperti in quest'ultimo mese e che non potranno non ripercuotersi sulle variabili esogene suddette, sul commercio mondiale e in definitiva sulle possibilità di crescita"."In uno scenario globale connotato da grandee da rilevanti rischi geopolitici" - si sottolinea - "restanegli ultimi anni e prospettato in ambito europeo per il prossimo futuro".I giudici contabili avvertono che il"nell'alveo di crescita concordato nel Piano strutturale di bilancio di medio termine sarà decisivo, anche per lo sforzo che sarà richiesto nei prossimi anniche subiranno maggiormente gli effetti delle crisi indotte dai profondi mutamenti tecnologici in atto".viene espressa anche, che comporteranno una spesa in difesa sino al 5% del PIL entro il 2035. Per l’Italia - spiega la Corte - si tratterà di farein considerazione della situazione di deficit ancora "consistente" e del "contesto ancora lontano dalla ipotesi di costruzione di un sistema di difesa europea".Lache caratterizzano il sistemadei fondi europei e del PNRR - si spiega nella Relazione - rendono "utile unaa livello nazionale". Per la Corte dei Conti "è auspicabile renderedi controllo, sia nazionali che europee, tramite minori sovrapposizioni di competenze", anche perché "una maggiore organicità nel monitoraggio e regole più definite sull'ammissibilità delle spese potrebbero creare presupposti di maggiore certezza per un impiego più esteso e programmato delle risorse".La Corte dei Conti ha fatto cenno anche alla misura del(5,4 miliardi, di cui 3,2 miliardi erariali), mettendo in luce che questa cifra, da un lato, "evidenzia una" e, dall'altro, "conferma la, certamente preoccupante, deglidelle somme dichiarate", che in questo caso sono pari al 49% delle somme già scadute a fine 2024.Per la magistratura contabile "è necessariodel 'villaggio salute' il(il medico e l'infermiere)" che va. "La rivalutazione del capitale umano - si sottolinea - risulterebbe anche funzionale all'abbattimento del, per un Paese civile,, garantendo al contempo la migliore uniformità delle prestazioni su tutto il territorio nazionale". In questa direzione, la Corte "saluta positivamente" l'accordo raggiunto nella Conferenza Stato-Regioni "finalizzato al superamento, si auspica definitivo, del problema".Parlando dell'ennesima, la Corte "auspica che l'ulterioree che si ponga in essere, nella fase delle gare, una scrupolosa vigilanza per evitare, o almeno contenere, l'infiltrazione della criminalità organizzata nelle procedure". I giudici contabili hanno poi messo in evidenza "la assai scarsa valorizzazione deldella concessione per l'Ente concedente", auspicando "ilallo scopo di massimizzare l'introito erariale".