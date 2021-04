Giornata tonica per il comparto sanitario italiano (+0,74%)

indice delle aziende sanitarie

(Teleborsa) - L'si è mosso all'insegna degli acquisti a dispetto dell'intonazione debole mostrata dalIlha aperto a 268.304,8, in aumento di 1.995,8 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'ha scambiato sotto la parità a 882, dopo aver avviato la seduta 882.Tra le azioni italiane adell'indice sanitario, ottima performance per, che ha chiuso in rialzo del 2,26%.Tra ledi Piazza Affari, seduta decisamente positiva per, che ha terminato in rialzo del 2,56%.Seduta positiva per, che avanza bene e porta a casa un +1%.