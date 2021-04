Le compagnie aeree europee volano in Borsa su riaperture e turismo USA

IAG

Lufthansa

easyJet

Wizz Air Holdings

Ryanair Holdings

Airbus

Morgan Stanley

(Teleborsa) - Grande giornata sui Listini europei per le, con vari Paesi europei che stanno allentando le restrizioni e dopo le parole della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, la quale ha detto ieri che gli statunitensi vaccinati potranno venire in vacanza in Europa questa estate.Ottima performance per(holding che controlla British Airways e Iberia), che scambia in rialzo del 3,77%, per, che mostra una salita bruciante del 3,09%, per(+3,43%), per(+2,01%) e, che mostra un rialzo del 2,06%. Decisamente positiva anche la performance del produttore di aerei, che si attesta a 100,8 con un aumento del 2,42%."Gli americani, per quanto posso vedere, usano vaccini approvati dall'Agenzia europea per i medicinali - ha detto domenicain un'intervista al New York Times - Ciò consentirà la". "Perché una cosa è chiara: tutti i 27 Stati membri accetteranno, incondizionatamente, tutti coloro che sono vaccinati con vaccini approvati da EMA", ha aggiunto."Con l'Italia che ha revocato molte restrizioni lunedì, la Francia che prevede di allentare le misure il mese prossimo, il tassi di vaccinazione in aumento e gli indici PMI che indicano un'attività persistentemente robusta, rimaniamo", hanno scritto oggi gli analisti di