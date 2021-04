(Teleborsa) - Crescono per il terzo mese di fila i prezzi alla produzione in Spagna a marzo, rispetto all'anno scorso. Secondo l'ufficio statistico spagnolo INE, la variazione tendenziale mostra unche segue il +0,6% di febbraio.Susi registra un incremento del 2,5% dopo il -1,7% precedente.L'indice depurato dellaregistra un aumento del 4% tendenziale dopo il +2,5% rilevato in precedenza.