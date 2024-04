Spagna, inflazione confermata in salita a marzo

(Teleborsa) - Aumenta ancora l'inflazione in Spagna nel mese di marzo. Secondo l', l'indice dei prezzi al consumo ha segnato un +0,8% su base mensile, come nella stima preliminare. A febbraio i prezzi avevano registrato un +0,4%.Su base annua, si rileva una crescita del 3,2%, in linea con la prima lettura, e in accelerazione rispetto al +2,8% di febbraio.L'inflazione armonizzata registra una variazione positiva del 3,3% annuale, oltre il +3,2% previsto nella stima preliminare e contro il +2,9% del mese precedente. Su base mensile, il dato segna un +1,4% dopo il +0,4% di febbraio.