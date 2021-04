Cerved: ok assemblea a bilancio, no dividendo

Cerved

(Teleborsa) - L’Assemblea degli azionisti diha esaminato ed approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e ha deliberato di coprire la perdita risultante dal bilancio d’esercizio 2020, pari ad Euro 296.070, mediante l’utilizzo per pari importo delle riserve da utili portati a nuovo.I soci hanno deliberato dieuro per ogni azione ordinaria in circolazione, attraverso l’utilizzo delle riserve disponibili, proposta da parte degli azionisti Gruppo Mutuionline e Centro Istruttorie, società controllata al 100% dalla stessa Gruppo Mutuionline.L’assemblea dopo aver deliberato la revoca dell’autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, concessa dall’assemblea ordinaria degli azionisti dello scorso 20 maggio 2020, ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione ad acquistare azioni proprie, in una o più volte, sino a un massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie della Società di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società medesima e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al 10% del capitale sociale della società.Gli azionisti hanno altresì deliberato di conferire alla società E&Y l’incarico di revisione legale dei conti della Società per gli esercizi 2023-2031.