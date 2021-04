Limature per l'indice del settore costruzioni italiano (-0,69%)

settore costruzioni a Milano

comparto costruzioni europeo

FTSE Italia Construction & Materials

indice EURO STOXX Construction & Materials

grande capitalizzazione

Buzzi Unicem

listino milanese

Carel Industries

Webuild

small-cap

Caltagirone SpA

(Teleborsa) - Registra una modesta discesa il, mentre ilconsolida i prezzi della vigilia.Ilha aperto a quota 39.847,5, in calo dello 0,69% rispetto alla chiusura precedente, con l'che vale 503, dopo aver iniziato gli scambi a 504.Tra le azioni italiane adel comparto costruzioni, lieve ribasso per, che presenta una flessione dello 0,71%.Tra le medie imprese quotate sul, si muove verso il basso, con una flessione dell'1,15%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,02%.Tra ledi Milano, andamento annoiato per, che scambia in ribasso dello 0,80%.