USA, fiducia consumatori aprile sale a 121,7 punti

(Teleborsa) - Si rafforza laad aprile. Il sondaggio del Conference Board degli Stati Uniti sul sentiment dei consumatori ha segnalato unrispetto ai 109 punti del mese di marzo (rivisti da un preliminare 109,7). Il dato è migliore anche delle aspettative degli analisti che erano per un indice in aumento fino a 113.Il sondaggio sulla fiducia dei consumatori è basato su un campione rappresentativo di famiglie americane ed è condotto per il Conference Board da Nielsen. Nello stesso periodo l'indice sullaè salito a 139,6 punti dai 110,1 precedenti, mentre l'indice sulleè salito a 109,8 punti da 108,3 punti."La fiducia dei consumatori è rimbalzata drasticamente negli ultimi due mesi ed è ora al- ha affermato Lynn Franco, direttore senior degli indicatori economici presso The Conference Board - La valutazione dei consumatori sulle condizioni attuali è migliorata in modo significativo ad aprile, suggerendo che la ripresa economica si è ulteriormente rafforzata all'inizio del secondo trimestre. L'ottimismo dei consumatori sulle prospettive a breve termine è rimasto stabile questo mese. I consumatori sono stati più ottimisti riguardo alle loro prospettive di reddito, forse a causa dele del recente".