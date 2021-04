IVECO T-Way, presentato l'erede del leggendario Trakker

CNH Industrial

(Teleborsa) -cala il. Dopoarriva ilpiù: presentato oggi il nuovo IVECO T-WAY che si inserisce neldelladidel brand diObiettivo dichiarato superare ogni aspettativa in termini diL’insieme di queste caratteristiche, quali estremasono, tra l'altro, perfettamente espresse dal tema della campagna di lancio:Unrivolto alla rete di concessionari e stampa internazionale, inospitato sul canale digitale IVECO Live Channel, con lo scopo - chiarisce la nota - "di far rivivereagliraccontando unafatta di video e interazioni dal vivo, un modo per farun viaggio alladel mondo off-road di IVECO e del nuovo arrivato nellaPerChief Operating Officer della Truck Business Unit IVECO: "Con il lancio dell'IVECO T-WAY, erede al trono delcome "il più forte tra i pesanti" oggi apriamo un nuovo capitolo nella straordinaria storia off-road di IVECO. Questo mezzo, un vero e proprio campione in termini diandrà a consolidare ulteriormente la posizione di IVECO nel settore off-road pesante. L'IVECO T-WAY è l’ultimo tassello del rinnovo della gamma pesanteuna delle più originali, performanti e innovative sul mercato.”sottolinea"Oggi stiamo facendo lo stesso nell’off-road. Porteremo il trasporto pesante nel futuro anche in questo segmento, anzi il futuro è già qui, conAbbiamo progettato l'IVECO T-WAY con l'ambizione di definire un– e design, un ‘must’ per ogni brand italiano. Il nome dice tutto:- Progettato per offrire la migliore performance in ogni applicazione off- road, l- chiarisce la nota - "si distingue per le straordinarie prestazioni, la robustezza e la rigidità torsionale. Conserva la rei suoi predecessori grazie al telaio in acciaio ad elevata resistenza con longheroni spessi 10 mm e con un momento torcente da 177 kNm, il migliore del segmento. L'assale anteriore vanta una capacità massima di 9 tonnellate. Il veicolo è dotato posteriormente di Hub Reduction di serie per massimizzare robustezza e prestazioni. La nuova sospensione pneumatica posteriore heavy-duty per assali tandem ottimizza il peso del veicolo e migliora le prestazioni off-road con una maggiore altezza libera da terra e un migliore angolo di uscita".Ladel veicolo è stata ridotta digrazie al nuovo design del supporto tandem sugli assali posteriori, ora composto da un singolo componente di fusione. Il nuovo IVECO T-way che presenta l’HI-TRONIX, un nuovo sistema di trasmissione automatizzata con funzioni studiate appositamente per la mobilità off-road, porterà in dotazione anche il sistemauna trazione idrostatica in grado di fornire ancoraNon solo, grazie alla sua straordinariaè destinato a diventare un valido supporto per ogniNelle difficili condizioni che l'IVECO T-WAY si trova ad affrontareche riveste un ruolo fondamentale. Il veicolo è progettato per garantire lacon funzioni di sicurezza che superano di gran lunga i requisiti di omologazione. Il nuovo impianto frenante con freni a disco su tutti gli assi, sui modelli a trazione parziale (PWD), eon assistenza alla frenata aumentano di molto la sicurezza del driver. Inoltre, tutti i modelli sono dotati di nuovi(sistemi avanzati di assistenza alla guida).