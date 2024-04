Iveco, assemblea approva bilancio 2023 e dividendo

Iveco

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di, tenutasi oggi ad Amsterdam, nei Paesi Bassi, ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2023 e la proposta di distribuzione di un dividendo in cash pari a euro 0,22 per common share. Il dividendo sarà posto in pagamento il 24 aprile 2024, con stacco cedola il 22 aprile 2024 (ex date). La data di legittimazione a percepire il dividendo (dividend record date) sarà il 23 aprile 2024.Gli azionisti si sono espressi in maggioranza a favore della Relazione sullaper l’anno 2023 ed hanno approvato lo scarico di responsabilità per i componenti del Consiglio di Amministrazione, con riferimento alle attività svolte nell’anno 2023.Confermato quali Executive Directors Suzanne Heywood e Gerrit Marx, e come Non-Executive Directors ha nominato Judy Curran, Tufan Erginbilgic, Essimari Kairisto, Linda Knoll, Alessandro Nasi, Olof Persson e Lorenzo Simonelli. Successivamente, il Consiglio ha confermato Suzanne Heywood, Gerrit Marx e Lorenzo Simonelli rispettivamente Chairperson, Chief Executive Officer e Senior Non-Executive Director.L'assemblea ha inoltre confermato Deloitte Accountants B.V. nel ruolo di revisore indipendente; autorizzato il riacquisto di un massimo di 10 milioni di Common Shares per un esborso massimo di 130 milioni di euro, da realizzarsi entro 18 mesi dalla data dell'Assemblea. La nuova autorizzazione sostituisce la precedente rilasciata dall’Assemblea il 14 aprile 2023.L’Assemblea ha inoltre discusso la dividend policy della Società, il capitolo dell’Annual Report recante la descrizione della struttura di corporate governance e dell’ottemperanza della Società con il Dutch Corporate Governance Code, così come aggiornato nel 2022, nonché il Sustainability Report presentato in via volontaria.