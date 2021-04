Sotto la parità l'indice dei beni personali italiano (-0,51%)

settore beni personali a Milano

(Teleborsa) - Ilsta limando qualche punto dai livelli di chiusura della vigilia, mentre ilè senza direzione.Ilha esordito a quota 103.447,9, e tratta ora a 102.826,6, con un ribasso di 527,7 punti rispetto alla chiusura precedente, mentre l'scambia a 1.346, dopo aver iniziato gli scambi a 1.347.Tra le medie imprese quotate sul, lieve ribasso per, che presenta una flessione dello 0,92%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,69%.Tra ledi Piazza Affari, andamento annoiato per, che scambia in ribasso dello 0,65%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,65%.