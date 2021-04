AstraZeneca, utile raddoppiato in primo trimestre. Ricavi per 275 milioni da vaccino

AstraZeneca

(Teleborsa) -ha registrato una crescita deidel 15% nel primo trimestre del 2021 a 7.320 milioni di dollari; escluso il contributo del vaccino Covid-19, la crescita dei ricavi è stata dell'11% a 7.045 milioni di dollari. Il gruppo farmaceutico anglo-svedese ha chiuso il trimestre con undi 1,56 miliardi di dollari grazie al balzo della vendite di nuovi trattamenti, in particolare oncologici, nei Paesi emergenti.L'nel primo trimestre contro le stime degli analisti di 1,48 dollari. AstraZeneca vende il suo vaccino su base non profit durante le pandemia, a prezzi inferiori rispetto ai suoi competitor.quest'anno si attende 15 miliardi di dollari dalle vendite del suo vaccino,18,4 miliardi. AstraZeneca ha venduto finora 68 milioni di dosi di vaccino, con vendite per 224 milioni in Europa, 43 milioni nel mercati emergenti e 8 milioni nei mercati del resto del mondo.La crescita delle aree terapeutiche oncologia e sistema cardiovascolare, renale e metabolico (CVRM) "hanno assicurato un altro trimestre di forte progressione dei ricavi e degli utili, e generazione di flussi di cassa, nonostante il continuo impatto negativo della pandemia sulla diagnosi e il trattamento di molte patologie - ha commentato l'- Data la performance del primo trimestre, in linea con le nostre aspettative,. Ci aspettiamo che l'impatto del Covid-19 si riduca e prevediamo un'accelerazione delle performance nella seconda metà del 2021"AstraZeneca prevede che le entrate totali aumenteranno di una percentuale "low-teens", accompagnata da una. La guidance non include alcun impatto sulle entrate o sui profitti dalle vendite del vaccino Covid-19 e dall'acquisizione di Alexion Pharmaceuticals, che è destinata a diventare l'unità per le malattie rare di AstraZeneca.