Pirelli, utile primo trimestre scende a 100,4 milioni di euro. Pesa l'iperinflazione

Pirelli

(Teleborsa) -, produttore italiano di pneumatici che fa parte del FTSE MIB, ha chiuso ilconpari a 1.695,5 milioni di euro, sostanzialmente stabili (-0,2%) rispetto al primo trimestre 2023. La crescita organica dei ricavi è stata pari a +4,6% (-4,8% l'impatto derivante dai cambi e dall'iperinflazione in Argentina e Turchia). L'High Value è pari al 77% del fatturato totale (75% nel primo trimestre 2023).L'nel primo trimestre 2024 è stato pari a 376,3 milioni di euro, in crescita del 4,6% rispetto ai 359,7 milioni di euro del corrispondente periodo 2023.Glidel primo trimestre 2024 sono pari a 110,1 milioni di euro, rispetto a 52,2 milioni di euro del primo trimestre del 2023. Tale variazione riflette principalmente l'effetto negativo per circa 49 milioni di euro legato a fenomeni di svalutazione valute e iperinflazione, senza impatto sulla generazione di cassa. L'impatto dell'iperinflazione è previsto riallinearsi alle aspettative nel corso dell'anno.L'è stato pari a 100,4 milioni di euro (115 milioni di euro nel primo trimestre 2023) e sconta impatti legati all'iperinflazione, la cui normalizzazione è attesa nel corso dell'anno.Flusso di cassa netto ante dividendi a -673,4 milioni di euro, in miglioramento rispetto ai -691,4 milioni di euro del primo trimestre 2023.a -2.935,1 milioni di euro (-2.261,7 milioni al 31 dicembre 2023, -3.244,0 al 31 marzo 2023).Pirelli conferma iper l'esercizio 2024 presentati al mercato lo scorso 6 marzo nell'ambito dell'Industrial Plan Update 2024-2025.