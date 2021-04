Credem, Fitch conferma rating BBB- e outlook stabile

Credem

(Teleborsa) - Fitch Ratings ha confermato il rating a lungo termine die il Viability Rating (VR) a bbb-. L', in linea con il giudizio assegnato all'Italia. La conferma per Credem deriva dall'ottima posizione di capitale in grado di, a seguito del deterioramento economico causato dalla pandemia di coronavirus, anche in scenari più avversi rispetto a quello base, si legge in una nota.Inoltre, la decisione dell'agenzia di rating è stata supportata principalmente dalla "qualità degli attivi decisamente migliore rispetto alla media del settore domestico, che si traduce in unarispetto ad altre banche italiane e dalle componenti di risparmio gestito e assicurativo più consolidate rispetto ai diretti concorrenti nazionali, che forniscono una migliore diversificazione dei ricavi".Nel dettaglio, lea Credem sono: Rating a lungo termine BBB- con outlook stabile, rating a breve termine F3, Viability Rating bbb-, Support Rating 5, Support Rating Floor No Floor, Long-Term Deposit Rating BBB, Derivative Counterparty Rating BBB-, Senior non-preferred Debt BB+, Subordinated Debt BB e Short term deposits F3.