Senza direzione il comparto bancario a Piazza Affari (+0,15%), seduta effervescente per Banca Popolare di Sondrio

(Teleborsa) - Non si allontana dalla parità l', mostrando un andamento simile all'Il, che ha esordito a quota 8.667,4, chiude a 8.688,7, con un movimento di appena 13,35 punti rispetto ai valori di chiusura della vigilia, mentre l'si ferma a 92, dopo aver aperto a 92.Tra le azioni più importanti del comparto bancario di Milano, allunga timidamente il passo, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,82%.Tra i titoli adell'indice bancario, effervescente, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 3,55%.Tra ledi Piazza Affari, apprezzabile rialzo per, in guadagno dell'1,48% sui valori precedenti.