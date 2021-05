Antitrust non apre istruttoria su Intesa Sanpaolo-Cargeas

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - L'Antitrust non aprirà un'istruttoria sull'acquisizione dell'intero capitale sociale della compagnia assicurativa Cargeas da parte di, attraverso la propria controllata Intesa Sanpaolo Vita.- si legge nel bollettino settimanale - ritiene che "l'operazione non sia idonea a determinare alterazioni significative nella struttura concorrenziale dei mercati interessati" e dunque non determina "la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza".