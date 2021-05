L'indice dei beni personali italiano marcia in positivo (+1,23%), andamento rialzista per Rosss

settore beni personali a Milano

(Teleborsa) - Andamento tonico per ilgrazie alla scia positiva disegnata dalIlha aperto a 100.364,2 con un incremento di 1.234,3 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in rialzo a 1.352, dopo aver avviato la seduta a 1.344.Tra le azioni italiane adell'indice beni per la casa, seduta positiva per, che avanza bene dell'1,29%.Tra le azioni del, avanza, che guadagna bene, con una variazione dell'1,79%.Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,46%.Composta, che cresce di un modesto +0,84%.Tra i titoli adel comparto beni per la casa, balza in avanti, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,88%.Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,94%.Resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,81%.