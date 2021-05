Air France-KLM annuncia una perdita di 1,5 miliardi superiore al previsto

Air France-KLM

(Teleborsa) -ha chiuso il primo trimestre con una maxi perdita di 1,5 miliardi di euro, superiore alle aspettative deghli analisti, che attendevano un rosso di 1,1 miliardi. La pandemia di Covid-19 e le restrizioni poste alla mobilità internazionale hanno continuato a penalizzare i conti del vettore franco-olandese, che ha ricevuto anche un ampio sostegno statale, con aiuti che hanno portato la partecipazione del governo a raddoppiare oltre il 28%."A un anno dall’inizio della crisi del Covid, le misure di lockdown e le restrizioni ai voli nei nostri mercati domestici e in tutto il mondo continuano a colpire l’attività del gruppo”, ha affermato il Ceo Benjamin Smith.Il traffico passeggeri è crollato del 73,4% ed i ricavi hanno subito una contrazione del 57% attestandosi a 2,2 miliardi di euro. Il vettore ha limitato la capacità al 48% dei livelli del primo trimestre 2019 e prevede di attestarla al 50% nel secondo trimestre ed al 55-65% nel terzo, quello che coincide con l'estate.Il Direttore finanziario Frederic Gagey ha ammetto che anche il secondo trimestre "non evidenzia miglioramenti" e che "fare previsioni resta difficile", ma si spera in una ripresa del traffico nel trimestre estivo.