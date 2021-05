TIM, titolo scivola a Piazza Affari

Telecom Italia

compagnia telefonica

FTSE MIB

(Teleborsa) - L'ipotesi di un addio al progetto dida parte del Governo Draghi sta tenendo sotto pressione il titoloche a Piazza Affari segna un -5,77% dopo essere stato sospeso al ribasso.A rilanciare l'indiscrezione è Repubblica. Secondo quanto scrive il quotidiano, neldell'esecutivo inviato a Bruxellessi parla die Repubblica, nell'articolo a firma di Claudio Tito, deduce che sul progetto diil governo Draghi abbia invertito la rotta rispetto all'esecutivo di Conte. Una decisione che, sempre secondo l'analisi del quotidiano, rifletterebbe anche la posizione della Commissione europea definita poco incline alla realizzazione di una sola rete detenuta da "un soggetto verticalmente integrato come Tim".L'andamento dellanella settimana, rispetto al, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 0,4277 Euro. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 0,4085. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 0,397 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.