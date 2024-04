TIM: Asati ritira lista per rinnovo CdA, voterà quella del management

TIM

(Teleborsa) -, l'associazione dei piccoli azionisti di, ha ritirato la sua lista ed annunciato che voterà per la lista del management.Il presidente di Asati, Franco Lombardi, in una lettera ai soci, ha spiegato che "le ultime valutazioni sulle percentuali di azioni, che sosterranno le liste per il rinnovo del CdA, indicano che le liste di TIM e di TValue avranno certamente valori molto maggiori di quello della lista di Asati".In considerazione di questo scenario "ormai definito" - si legge - Asati è intenzionata a "ritirare la lista, presentata grazie alla delega di tutti i soci, e a votare la lista di TIM".