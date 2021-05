Coinbase crolla ai minimi. Quasi annullati i guadagni dall'IPO

Coinbase Global

(Teleborsa) -ha registrato unanella seduta di ieri, portandosi a quota a 256,8, appena sopra i 250 dollari per azione indicati come prezzo di IPO sul Nasdaq. La più popolare tra le piattaforme in cui è possibile acquistare, vendere e depositare criptovalute ha registrato il quarto giorno consecutivo di ribassi.Una delle spiegazioni per il crollo è il fatto che negli ultimi giorni sempre più investitori si hanno scommesso su criptovalute estremamente speculative come, token che l'exchange non offre. Inoltre, la maggior parte degli scambi su Coinbase riguardano il, che nelle ultime settimana ha frenato i suoi stellari rialzi."Ciò che ha davvero ferito Coinbase, ora che la quotazione diretta è decollata, sono le- ha affermato Edward Moya, analista di mercato senior di Oanda - C'è la convinzione che questo livello potrebbe essere il massimo per Coinbase a breve termine".