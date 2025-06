Magis, veicoli IPO Club scendono sotto al 5% per ingresso investitore istituzionale

Magis

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di nastri adesivi personalizzati, prodotti per l'imballaggio e sistemi di chiusura per l'incontinenza, ha ricevuto da Azimut Libera Impresa SGR (in nome e per conto del fondo IPO CLUB) e da IPOC 6 comunicazione delladel capitale sociale. In particolare, i suddetti azionisti dichiarano di detenere, rispettivamente, 280.765 azioni ordinarie Magis pari al 4,85% del capitale e 266.000 azioni ordinarie Magis pari al 4,60% circa del capitale.Le comunicazioni di riduzione di partecipazione sono conseguenti all'ampliamento e arricchimento della compagine sociale di Magis con l'avente ottica di lungo periodo, si legge in una nota. Tale ingresso è stato favorito da IPO Club, cornerstone investor del pre-book che nel 2022 ha sancito l'approdo al listino della società, e da IPOC 6 (controllata da Electa Venture), società promotrice della quotazione.Inoltre, FRAMA (società riconducibile a Marco Marzi) ha ridotto la propria partecipazione al di sotto della soglia del 25% per effetto della diluizione legata alla conversione dei warrant.