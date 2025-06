Arlen Group debutta sulla Borsa di Varsavia

(Teleborsa) -, produttore polacco di indumenti protettivi specializzati, ha, rappresentando la seconda offerta pubblica iniziale (IPO) sulla piazza finanziaria polacca quest'anno.La società ha fissato il prezzo della sua IPO a 35 zloty per azione, raccogliendo 270,9 milioni di zloty (circa 64 milioni di euro) e portando la suaa 775 milioni di zloty (circa 182 milioni di euro)All'inizio di giugno, durante un colloquio con gli investitori, il CEO Andrzej Tabaczynski ha dichiarato che l'azienda, in quanto la Polonia sta incrementando la spesa per il potenziamento dell'equipaggiamento dei soldati, scrive Reuters.