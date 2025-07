Equity capital market, attività globale in crescita nel primo semestre, IPO al minimo in 9 anni

LSEG

(Teleborsa) - L'(ECM) ha totalizzatodel 2025, con unrispetto al primo semestre del 2024 e il periodo di apertura più intenso per l'attività sui mercati azionari globali negli ultimi quattro anni, secondo dati di. In termini di numero di emissioni, sono state immesse sul mercato poco più di 2.100 emissioni di ECM nel primo semestre del 2025, in calo del 12% rispetto ai livelli dell'anno precedente. La raccolta di capitale azionario globale nel secondo trimestre del 2025 è aumentata del 20% rispetto al primo trimestre di quest'anno.In termini di ECM globale, glihanno rappresentato il 35% delle emissioni complessive, con proventi in aumento del 5% rispetto al primo semestre del 2024. Gli emittentihanno raccolto 57,6 miliardi di dollari sui mercati azionari globali nel primo semestre del 2025, il doppio rispetto ai livelli di un anno fa e la più alta percentuale di ECM globale in un primo semestre degli ultimi due anni.Leglobali, escluse le SPAC, hanno raggiunto un totale dinella prima metà del 2025, inrispetto ai livelli dell'anno precedente e segnando il periodo più lento per le IPO globali dal 2016. I proventi totali delle IPO sulle borse statunitensi sono stati pari a 15,3 miliardi di dollari nella prima metà del 2025, in calo del 13% rispetto ai livelli dell'anno precedente e al minimo degli ultimi due anni. Le IPO in Cina hanno raggiunto un totale di 8,6 miliardi di dollari nella prima metà del 2025, in aumento del 45% rispetto ai livelli della prima metà del 2024.L'attività globale diha raggiunto i 205,1 miliardi di dollari nella prima metà del 2025, in calo del 2% rispetto all'anno precedente e segnando il periodo di apertura più lento per la raccolta di capitali dal 2023. Quasi 1.500 emissioni follow-on sono state quotate nella prima metà del 2025, in calo del 15% rispetto alla prima metà del 2024.Le offerte ECM deglihanno raggiunto i 71,2 miliardi di dollari nella prima metà del 2025, in calo del 25% rispetto all'anno precedente e al minimo degli ultimi due anni. Le offerte sui mercati dei capitali azionari da parte di emittenti nella regione, esclusa l'Australia, hanno totalizzato 101,8 miliardi di dollari, con un aumento del 37% rispetto e il primo semestre più solido nella regione dal 2023. Le offerte ECMhanno totalizzato 13,8 miliardi di dollari, con un calo del 16% e il periodo di apertura più lento per le emissioni ECM in Giappone dal 2022.