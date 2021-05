Enel con i "Gestori di Cuore" vicino a colleghi con malattie croniche

Enel

(Teleborsa) - Una rete diper offrireaiche si trovano a dover affrontare una: con l’obiettivo di rendereancor piùper tuttiha lanciato il progettoIl programma - chiarisce la nota - "è per ora attivo per icon una rete di 15 Gestori di Cuore, e si prevede laanche agli altriin cui il"Con il MaCro@Work Caring Program vogliamo offrire unaper stare vicino a quei colleghi che affrontano una malattia cronica, unada gestire anche per le ripercussioni che può avere sul contesto professionale. E questa situazione la vogliamo gestire insieme", ha commentatoDirettore People and Organization di Enel. “Questo programma, con la figura del Gestore di Cuore, è espressione di una nuova cultura aziendale che pone al centro l’empatia e la cura delle persone per vivere un contesto lavorativo positivo, costruttivo e inclusivo che permetta laAl centro della rete dei Gestori di Cuore, People Business Partner di Enel che hanno aderito volontariamente al programma e hanno ricevuto una formazione dedicata per offrire ascolto empatico e supporto a colleghi con malattie croniche e loro responsabili e collaboratori. Il Gestore di Cuore, nel pieno rispetto della privacy, supporta i colleghi nell'identificazione delle migliori opportunità di conciliazione vita privata e lavoro. È unrispetto ad aspetti normativi, accesso a servizi e attivazione di azioni gestionali che affiancherà nel tempo i colleghi che decideranno di usufruire di questo servizio per supportarli al meglio nel riadattare la situazione lavorativa in base all'evoluzione delle loro condizioni di salute.Il programma - conclude la nota - "che prende spunto dai risultati di una ricerca interaziendale cuiha aderito e di una survey che ha interessato oltre 6mila persone in azienda coinvolte, direttamente o indirettamente, da una malattia cronica, nasce dalla consapevolezza di Enel della rilevanza etica e sociale che ladel Gruppo verso i temi della diversità e dell’inclusione".