eVISO, Cerved aumenta il rating e vede ulteriore espansione

eVISO

(Teleborsa) -, quotata su AIM Italia e specializzata nella fornitura di energia elettrica per le aziende, ha reso noto che Cerved Rating Agency ha aggiornato il suo rating da B1.1 (equivalente a BBB+/BBB di S&P's e FITCH e Baa1/Baa2 di MOODY'S) a A3.1 (equivalente a A- di S&P's e FITCH e A3 di MOODY'S).Le motivazioni espresse dall'agenzia nell'inserire eVISO nella classe di rating in area SAFETY scaturiscono daldella società, confermato anche dai risultati del primo semestre 2021, e dalla, che ha permesso la raccolta di 8 milioni di euro di liquidità."A fronte dei dati del 1H 2021 che evidenziano una crescita del Valore della Produzione (VdP) a 31,3 milioni di euro (+16,3% YoY) e un EBITDA margin adjusted stabile al 3,5% (EBITDA adjusted LTM dic-20 del 4,6% coerente rispetto al track record), Cerved Rating Agency ritiene, il mantenimento di un CFON adjusted non inferiore a 1,5 milioni di euro e una struttura finanziaria solida", si legge nella nota dell'agenzia.