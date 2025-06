eVISO, pipeline contratti siglati dai resellers gas è arrivata a 10 Msmc

eVISO

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan che ha sviluppato una piattaforma di intelligenza artificiale per il trading delle commodities fisiche, ha reso noto che lastandard "Msmc" (+18% rispetto a 8,5 Msmc erogati nel periodo luglio 2024 - marzo 2025).Si tratta del ", che prevede un rafforzamento progressivo del segmento gas su tutti i canali di vendita, grazie a una serie di major upgrade tecnologici e al potenziamento della rete commerciale", si legge in una nota.Oggi, la pipeline di contratti nel segmento gas del canale resellers si attesta quindi a 10 Msmc ai quali si aggiungeranno, a partire da ottobre 2025, gli 1,8 Msmc delacquisito a inizio giugno, portando il totale in pipeline a circa 12 Msmc."Siamo orgogliosi dei risultati ottenuti nel segmento gas, che testimoniano la solidità e l'efficacia della nostra strategia - ha commentato l'- I volumi in pipeline derivanti dai contratti con i resellers hanno superato i 10 Milioni di metri cubi, un segnale chiaro della fiducia che il mercato ripone in eVISO. In particolare, il tasso di chiusura dei contratti gas ha registrato un incremento straordinario: 8 volte in più nel segmento canale diretto e 6 volte in più nel segmento agenzie, un risultato che dimostra l'efficacia della nostra offerta e la forza della nostra rete commerciale. A conferma di questa direzione positiva, a inizio giugno è stato siglato un contratto di oltre 1,8 Milioni di metri cubi con un cliente industriale. Questi risultati riflettono una strategia efficace e una capacità di esecuzione su scala industriale".