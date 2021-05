Seduta tonica per l'indice del settore costruzioni italiano (+1,09%), corre Carel Industries

settore costruzioni a Milano

comparto costruzioni europeo

FTSE Italia Construction & Materials

indice EURO STOXX Construction & Materials

Ftse MidCap

Carel Industries

Caltagirone

(Teleborsa) - Brilla ilnonostante l'andamento pressoché stabile evidenziato dalIlha aperto a 40.357,4 in crescita dell'1,09%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue poco mosso scambiando a 528, dopo aver avviato la seduta a 528.Tra le azioni del, seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo del 6,12%.Tra ledi Piazza Affari, rialzo marcato per, che tratta in utile dell'1,06% sui valori precedenti.